Epic Games Store : découvrez les deux jeux à récupérer gratuitement avant le 7 avril

Du 31 mars au 7 avril 2022, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

City of Brass

“ Devenez un voleur dégourdi dans City of Brass, un jeu d'action aventure à la première personne créé par d'anciens développeurs de BioShock. Armé d'un cimeterre et d'un fouet polyvalent, vous devrez jouer du fouet et de la lame, attirer vos ennemis et les piéger pour atteindre le cœur d'une opulente cité des Mille et une nuits, ou vous mourrez face aux inexorables sables du temps.”

(Disponible uniquement sur PC)

Total War: WARHAMMER

“ Des centaines d'heures de jeu vous attendent à l'aube d'une nouvelle ère. Total War: WARHAMMER vous plonge dans un monde de héros légendaires, de monstres imposants, de créatures volantes, de tempêtes de magie et de guerriers cauchemardesques. Incarnez l'Empire, les Nains vengeurs, les Comtes Vampires meurtriers ou les tribus des sanguinaires Peaux-Vertes et entreprenez des campagnes de conquête. Découvrez des races différentes, aux personnages, aux mécaniques de campagne, aux unités et au style de jeu uniques.”

(Disponible uniquement sur PC)

Les jeux seront disponibles dès ce jeudi 31 mars 2022 à 17h, et ce jusqu’au 7 avril. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer le jeu offert la semaine dernière, à savoir :

Demon’s Tilt

“ LE FLIPPER SUPER SPEED EST DE RETOUR ! Maintenant avec de plus grands sprites, plus de méchants, plus de secrets et encore PLUS DE BILLES ! Demon's Tilt repousse les limites du flipper virtuel avec des éléments de shoot 'em up et de hack 'n' slash.”

(Disponible uniquement sur PC)