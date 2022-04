Epic Games Store : découvrez les deux jeux à récupérer gratuitement avant le 21 avril

Du 14 au 21 avril 2022, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Insurmountable

“ Insurmountable est un jeu d'aventure roguelike avec un système de mort définitive dans lequel le joueur doit gravir d'immenses montagnes. Grâce à son environnement généré de manière procédurale, chaque ascension est unique. Assurez-vous que votre alpiniste reste en vie en gardant l'œil sur ses signes vitaux. Un système de météo dynamique, un cycle jour/nuit et une multitude d'événements aléatoires viendront vous compliquer la tâche et vous ne pourrez jamais prévoir ce qui va se passer. Absolument toutes vos décisions comptent... Car chacune d'entre elles pourrait être la dernière.”

(Disponible uniquement sur PC)

XCOM 2

“ La Terre a changé. Vingt ans se sont écoulés depuis que les dirigeants du monde ont accepté la reddition inconditionnelle face aux forces extraterrestres. XCOM, la dernière ligne de défense de la planète, a été décimée. Désormais dans XCOM 2, les extraterrestres ont pris le pouvoir sur la Terre. Et alors qu'ils construisent de magnifiques villes qui semblent annoncer un avenir tout aussi magnifique pour l'humanité, ils mènent secrètement un sinistre projet, consistant entre autre à éliminer tous les opposants au nouveau régime.”

(Disponible uniquement sur PC)

Les jeux seront disponibles dès ce jeudi 14 avril 2022 à 17h, et ce jusqu’au 21 avril. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière, à savoir :

Rogue Legacy

“ Rogue Legacy est un rogue-lite dans lequel tout le monde peut être un héros. Lorsque vous mourrez, votre unique descendance vous succédera. Chaque enfant est unique. L'un pourrait être daltonien, l'autre souffrirait de vertiges... et pourrait même être atteint de nanisme. Ça ira, personne n'est parfait et vous n'avez pas besoin de l'être pour triompher dans le jeu. Par contre, vous devrez être super balèze parce que ce jeu est DIFFICILE. Fort heureusement, lorsque vous mourrez, tout l'or que vous avez amassé pourra servir à améliorer votre manoir. Cela donnera à votre enfant un cran d'avance dans la vie et une nouvelle chance de vaincre le mal.”

(Disponible uniquement sur PC)

The Vanishing of Ethan Carter

“ Vous incarnez Paul Prospero, un détective avec un penchant pour l'occulte, qui reçoit une lettre inquiétante d'Ethan Carter. Réalisant que le garçon court un grave danger, Paul arrive chez Ethan à Red Creek Valley, où les choses s'avèrent encore pires qu'il ne l'avait imaginé. Ethan a disparu à la suite d'un violent meurtre, et Paul réalise rapidement qu'il ne s'agit peut-être pas du seul meurtre local sur lequel il devra enquêter.”

(Disponible uniquement sur PC)