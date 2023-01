Epic Games Store : découvrez les deux jeux à récupérer gratuitement avant le 2 février

Du 26 janvier au 2 février 2023, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Adios

“Vous êtes un éleveur de porcs au Kansas. C'est le mois d'octobre. Les matins froids et vivifiants sont la norme et vous avez décidé de ne plus laisser la mafia utiliser vos cochons pour se débarrasser des cadavres. Lorsqu'un ancien copain, qui travaille comme tueur à gages, arrive avec son assistant pour livrer un autre cadavre, vous trouvez enfin le courage de lui dire que vous en avez assez.”

(Disponible uniquement sur PC)