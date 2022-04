Epic Games Store : découvrez les deux jeux à récupérer gratuitement avant le 14 avril

Du 7 au 14 avril 2022, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Rogue Legacy

“ Rogue Legacy est un rogue-lite dans lequel tout le monde peut être un héros. Lorsque vous mourrez, votre unique descendance vous succédera. Chaque enfant est unique. L'un pourrait être daltonien, l'autre souffrirait de vertiges... et pourrait même être atteint de nanisme. Ça ira, personne n'est parfait et vous n'avez pas besoin de l'être pour triompher dans le jeu. Par contre, vous devrez être super balèze parce que ce jeu est DIFFICILE. Fort heureusement, lorsque vous mourrez, tout l'or que vous avez amassé pourra servir à améliorer votre manoir. Cela donnera à votre enfant un cran d'avance dans la vie et une nouvelle chance de vaincre le mal.”

(Disponible uniquement sur PC)

The Vanishing of Ethan Carter

“ Vous incarnez Paul Prospero, un détective avec un penchant pour l'occulte, qui reçoit une lettre inquiétante d'Ethan Carter. Réalisant que le garçon court un grave danger, Paul arrive chez Ethan à Red Creek Valley, où les choses s'avèrent encore pires qu'il ne l'avait imaginé. Ethan a disparu à la suite d'un violent meurtre, et Paul réalise rapidement qu'il ne s'agit peut-être pas du seul meurtre local sur lequel il devra enquêter.”

(Disponible uniquement sur PC)

Les jeux seront disponibles dès ce jeudi 7 avril 2022 à 17h, et ce jusqu’au 14 avril. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière, à savoir :

City of Brass

“ Devenez un voleur dégourdi dans City of Brass, un jeu d'action aventure à la première personne créé par d'anciens développeurs de BioShock. Armé d'un cimeterre et d'un fouet polyvalent, vous devrez jouer du fouet et de la lame, attirer vos ennemis et les piéger pour atteindre le cœur d'une opulente cité des Mille et une nuits, ou vous mourrez face aux inexorables sables du temps.”

(Disponible uniquement sur PC)

Total War: WARHAMMER

“ Des centaines d'heures de jeu vous attendent à l'aube d'une nouvelle ère. Total War: WARHAMMER vous plonge dans un monde de héros légendaires, de monstres imposants, de créatures volantes, de tempêtes de magie et de guerriers cauchemardesques. Incarnez l'Empire, les Nains vengeurs, les Comtes Vampires meurtriers ou les tribus des sanguinaires Peaux-Vertes et entreprenez des campagnes de conquête. Découvrez des races différentes, aux personnages, aux mécaniques de campagne, aux unités et au style de jeu uniques.”

(Disponible uniquement sur PC)