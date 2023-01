Epic Games Store : découvrez le jeu belge à récupérer gratuitement avant le 26 janvier

Du 19 au 26 janvier 2023, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine. Et elle est 100% belge, signée Fishing Cactus !

Epistory - Typing Chronicles

“Epistory vous plonge dans un jeu d'ambiance où vous incarnez une fille chevauchant un renard géant dans un monde en origami. Au fur et à mesure que vous progressez et explorez ce monde, l'histoire se déroule littéralement et les mystères du pouvoir magique des mots sont révélés.”

(Disponible uniquement sur PC)