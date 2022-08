Epic Games Store : découvrez le jeu à télécharger gratuitement cette semaine

Notre avis

Cook, Serve, Delicious ! 3 ? ! est, malgré son drôle de titre, un jeu particulièrement réussi et très stressant. Il vous faudra en effet gérer votre food truck au mieux, avec tout ce que cela implique. Préparer les plats, gérer les commandes et le stock ou encore vous occuper de la concurrence. Avec 230 recettes, le jeu possède une base solide et offre une grande variété de challenges.

Le jeu sera disponible à partir du 11 août à 17 heures, et ce jusqu’au 18 août. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer le jeu offert la semaine dernière, à savoir :

Unrailed !

“Unrailed ! est un jeu multijoueur en ligne ou en local chaotique de construction ferroviaire où il vous faudra travailler en équipe pour construire une voie ferrée à travers des mondes générés de manière procédurale. Gérez les rencontres aléatoires avec les habitants, améliorez votre train et ne le laissez pas dérailler !”

(Disponible sur PC)