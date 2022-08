Notre avis

Unrailed ! devrait séduire les fans de jeux multijoueurs. Malgré sa relative simplicité, le titre de Indoor Astronaut est un bon moyen d’égayer une soirée entre amis. Chaotique et intense, Unrailed ! a tout pour vous rendre accros.

Le jeu sera disponible à partir du 4 août à 17 heures, et ce jusqu’au 11 août. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer le jeu offert la semaine dernière, à savoir :

Lawn Mowing Simulator

“ Vivez l’expérience unique de tondre les parcs et jardins des plus belles campagnes anglaises dans Lawn Mowing Simulator, le seul simulateur qui vous permet de conduire d’authentiques tondeuses à gazon de fabricants prestigieux tels Toro, SCAG et STIGA, et de développer votre entreprise de tonte. Vérifiez les sols, choisissez votre hauteur de lame et mesurez la charge de votre moteur.”

(Disponible sur PC)