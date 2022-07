Epic Games Store : découvrez le jeu à télécharger gratuitement cette semaine

Notre avis

Si vous ne possédez pas de jardin, ou si la canicule vous décourage de tondre votre pelouse, la simulation signée Skyhook Games et Curve Games est faite pour vous. Évidemment, le jeu offre plus que des jardins à tondre. Il faudra également améliorer votre matériel et faire prospérer votre entreprise. Le tout dans l’ambiance relaxante des jardins et parcs anglais.

Le jeu sera disponible à partir du 28 juillet à 17 heures, et ce jusqu’au 04 août. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer le jeu offert la semaine dernière, à savoir :

Tannenberg

“Tannenberg donne vie aux grandes batailles du front de l'Est de la Première Guerre mondiale avec 64 joueurs qui s'affrontent pour le contrôle des secteurs clés sur le champ de bataille, chacun offrant un avantage stratégique spécifique. La guerre opposant l'Empire russe, l'Allemagne et leurs alliés respectifs offre une nouvelle expérience à la fois aux adeptes de jeux de tir à la première personne et aux passionnés d'histoire.”

(Disponible sur PC et Mac)