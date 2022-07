Epic Games Store : découvrez le jeu à télécharger gratuitement cette semaine

Notre avis

Un seul titre cette semaine, mais les joueurs ne devraient pas être déçus. Sorti il y a cinq ans, Wonder Boy: The Dragon's Trap, remake du titre sorti en 1989 sur Master System, reste une excellente aventure et un très bon remake. Visuellement, le titre est réussi, et permet même de passer instantanément en mode 8-Bits, parfait pour les nostalgiques. Certains pourront trouver le jeu un peu difficile par moment, mais Wonder Boy vaut malgré tout le détour.

Le jeu sera disponible à partir du 14 juillet à 17 heures, et ce jusqu’au 21 juillet. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière, à savoir :

Ancient Enemy

“ Ancient Enemy est un jeu de cartes RPG qui se déroule dans un monde au bord du chaos où les forces du mal sont déjà au sommet. Pulvérisez des ennemis dénaturés à l'aide de nombreux sorts et compétences. Voyagez dans une région sauvage désolée et venez à bout de votre ennemi le plus redoutable.”

(Disponible sur PC)

Killing Floor 2

“ Dans Killing Floor 2, les joueurs découvrent une Europe continentale ravagée par une épidémie irrépressible de clones horribles et mortels, les Zeds, créés suite à des expérimentations ratées menées par des rebelles au sein de Horzine Corporation. Jouez en coopération à 6 joueurs et à 12 joueurs incarnant humains et Zeds tour à tour. Que le massacre commence .”

(Disponible sur PC)