Du 24 au 31 mars 2022, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec un titre offert sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Demon’s Tilt

“ LE FLIPPER SUPER SPEED EST DE RETOUR ! Maintenant avec de plus grands sprites, plus de méchants, plus de secrets et encore PLUS DE BILLES ! Demon's Tilt repousse les limites du flipper virtuel avec des éléments de shoot 'em up et de hack 'n' slash.”

(Disponible uniquement sur PC)