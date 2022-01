Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 3 février

Du 27 janvier au 3 février 2022, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec un titre offert sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Daemon X Machina

“ Pilotez votre mecha Arsenal entièrement personnalisable et unissez vos forces à celles de vos compagnons mercenaires pour défendre l'humanité contre les robots géants et machines corrompues de ce jeu d'action post-apocalyptique ! Tout droit sorti de l'esprit visionnaire de Kenichiro Tsukuda et du génial concepteur de mechas Shoji Kawamori, ce jeu représente une nouvelle génération de combat de mechas ultrarapide.”

(Disponible uniquement sur PC)