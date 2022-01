Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 27 janvier

Le jeu sera disponible dès ce jeudi 20 janvier 2022 à 17h, et ce jusqu’au 27 janvier. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer le jeu offert la semaine dernière, à savoir :

Galactic Civilizations III

“ Que se passerait-il si les humains se réveillaient un jour pour constater qu'ils ne sont pas seuls dans la galaxie ? Ils iraient dans l'espace pour découvrir les autres civilisations extraterrestres, leur histoire et leurs motivations afin de se faire un nom. Choisissez votre race (humaine, drengienne, altarienne et bien d'autres encore) et conduisez votre civilisation vers un âge d'or dans l'un des plus grands jeux de stratégie 4X jamais conçus !”

(Disponible uniquement sur PC)