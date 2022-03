Du 17 au 24 mars 2022, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec un titre offert sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

In Sound Mind

“ In Sound Mind est un jeu d'horreur psychologique à la première personne proposant des énigmes frénétiques, des combats de boss uniques et une musique originale de The Living Tombstone. Naviguez les méandres du seul endroit dont vous ne semblez pas pouvoir vous échapper — votre propre esprit.”

(Disponible uniquement sur PC)