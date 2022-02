Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 24 février

Le jeu sera disponible dès ce jeudi 17 février 2022 à 17h, et ce jusqu’au 24 février. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer le jeu offert la semaine dernière, à savoir :

Windbound

“ Naufragée sur une île, explorez, sur terre, comme sur mer, et adaptez-vous pour survivre. Vous incarnez Kara, une guerrière prise par la mer et entraînée dans une terrible tempête, loin de sa tribu. Jetée hors de votre navire, à la merci des flots tumultueux, vous vous retrouvez sur les rivages des îles interdites, un mystérieux paradis. Sans bateau, nourriture, ni outils, avec votre seul désir de survie et vos talents, découvrez les abondantes ressources de cette île magnifique. Fabriquez des outils et des armes pour chasser et vous défendre de la nature elle-même et de ses créatures sauvages et fantastiques.”

(Disponible uniquement sur PC)