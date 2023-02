Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 2 mars

Du 23 février au 2 mars 2023, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie. Voici la (petite) sélection de la semaine.

Duskers

“Pilotez des drones dans des vaisseaux spatiaux abandonnés pour trouver les moyens de survivre et comprendre comment l'univers est devenu un cimetière géant.. Vous êtes un opérateur de drone, entouré de vieilles technologies qui sont vos seuls yeux et oreilles sur le monde extérieur. Ce que vous entendez provient d'un microphone à distance. Ce que vous voyez est la façon dont chaque drone voit le monde. Les capteurs de mouvement vous disent qu'il y a quelque chose, mais pas quoi. Et lorsque vous émettez des commandes, vous le faites via une interface de ligne de commande.”

(Disponible uniquement sur PC)