Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 18 mai

Les extensions seront disponibles dès ce jeudi 11 mai 2023 à 17h, et ce jusqu’au 18 mai. Ce qui signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière. À savoir :

Against All Odds

“Bienvenue dans la Slaughter League, le nouveau phénomène sportif international. Affrontez dix autres athlètes dans une course à pied mortelle vers la ligne d'arrivée. Il n'y a qu'une seule règle : " Arriver premier ou pas du tout ! " Alors, courez aussi vite que vous pouvez (attention aux lance-flammes), sautez aussi haut que possible (de préférence par-dessus les scies circulaires), et ressortez vainqueur de cette compétition (ou balancez les autres dans un hachoir à viande bien placé).”

(Disponible uniquement sur PC)

Horizon Chase Turbo

“Horizon Chase Turbo est un jeu de course inspiré de jeux populaires des années 80 et 90 tels qu'Out Run, Top Gear (SNES) et Rush. Le gameplay classique en arcade vous promet des courses effrénées et amusantes.”

(Disponible uniquement sur PC)

Kao the Kangaroo

“Kao le kangourou est un jeu de plateforme 3D amusant qui regorge d'exploration, d'aventure et de mystère ! Rejoignez Kao, une boule de poils pleine de fougue, dans sa quête pour percer les secrets qui entourent la disparition de son père. Il parcourra des contrées aux innombrables dangers, casse-tête et adversaires. À chaque détour, il trouvera un nouvel indice qui le rapprochera un peu plus du monde secret qui bouillonne à la surface.”

(Disponible uniquement sur PC)