Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 16 mars

Du 9 au 16 mars 2023, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie. Voici la (petite) sélection de la semaine.

Call of the Sea

“Call of the Sea est un conte surnaturel sur fond de mystère et d'amour, qui se déroule dans les années 1930 dans le Pacifique Sud. Ayant traversé l'océan sur les traces de l'expédition disparue de son mari, Norah se retrouve sur une île luxuriante inconnue, un lieu sans nom où subsistent les vestiges d'une civilisation disparue. Quels sont ses secrets, et qu'est-ce que Norah risque de découvrir dans sa quête de vérité ?”

(Disponible uniquement sur PC)