Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 16 février

Du 9 au 16 février 2023, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Recipe for Disaster

“Recipe for Disaster, c'est un jeu de gestion qui vous met au défi de créer et de gérer un restaurant qui marche. Qu'il s'agisse de reprendre en main un établissement qui bat de l'aile dans des scénarios prédéfinis ou de concrétiser votre propre vision en mode jeu libre, vous concevrez minutieusement des restaurants, embaucherez et gérerez le personnel adapté, personnaliserez vos menus et expérimenterez avec les ingrédients pour créer de nouveaux plats savoureux qui ébahiront vos clients. Du gâteau, non ? Erreur.”

(Disponible uniquement sur PC)