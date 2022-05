Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 12 mai

Du 5 au 12 mai 2022, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Terraforming Mars

“ Des sociétés rivalisent d'ingéniosité pour transformer Mars en une planète habitable : chacune dépense de nombreuses ressources et utilise des technologies innovantes pour faire grimper la température, créer une atmosphère respirable et rendre les océans liquides. À mesure que la terraformation progresse, de plus en plus de personnes viendront s'installer sur la Planète Rouge depuis la Terre. Dans Terraforming Mars, vous dirigez une corporation qui présente des caractéristiques particulières. Jouez des cartes Projet, renforcez la production, placez vos villes et vos espaces verts sur la carte, et disputez des récompenses et des objectifs !”

(Disponible sur Mac et PC)

Le jeu sera disponible dès ce jeudi 5 mai 2022 à 17h, et ce jusqu’au 12 mai. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière, à savoir :

Just Die Already

“ Just Die Already est un jeu bac à sable où les personnes âgées sèment le chaos, créé par les concepteurs de Goat Simulator. Vous êtes vieux, en rogne, et on vous a viré de votre maison de retraite. Comment survivre dans un monde qui ne souhaite que votre mort ?”

(Disponible uniquement sur PC)

Paradigm

“Paradigm est un jeu d'aventure surréaliste qui se déroule dans l'étrange et post-apocalyptique pays d'Europe de l'Est, Krusz. Incarnez le beau mutant, Paradigm, dont le passé revient le hanter sous la forme d'un paresseux génétiquement modifié qui vomit des bonbons.”

(Disponible uniquement sur PC)