Epic Games Store : Borderlands 3 est à télécharger gratuitement sur PC et Mac

Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie. Et en cette période, c’est le retour des jeux mystères .Voici la sélection de la semaine.

Borderlands 3

“Le jeu de tir de référence est de retour avec ses trilliards de flingues pour une aventure démente ! Découvrez de nouveaux mondes et affrontez vos ennemis avec l'un des quatre Chasseurs de l'Arche proposés, des héros en quête de trésors avec chacun leurs propres compétences et options de personnalisation. Jouez en solo ou en coop pour sauver la galaxie d'une secte et de ses leaders sans pitié.”

(Disponible sur Mac et PC)