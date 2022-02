Epic Games a passé le cap des 500 millions de comptes

Epic Games se porte bien, très bien même. Les propriétaires de Fortnite et Rocket League attirent les joueurs, à la fois sur PC, sur consoles et sur mobile. Sans oublier sur l’Epic Games Store, qui offre chaque semaine un jeu gratuit.

C’est évidemment Fortnite qui attire le plus de joueurs, d’autant que le jeu ne demande pas la création d’un compte “complet”, avec nom et adresse email. En mai 2020, on comptait pas moins de 350 millions de joueurs inscrits au battle royale.

L’autre succès, c’est l’Epic Games Store, et ses 194 millions de joueurs en 2021. Soit une augmentation de 34 millions de joueurs en un an. Selon Epic, “le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens a culminé à 31,1 millions et le nombre maximal d'utilisateurs simultanés a atteint 13,2 millions.” Du côté de la distribution de jeux gratuits, Epic a offert 89 jeux en 2021, et 765 millions de copies depuis le début du programme.

En offrant, en 2020, Grand Theft Auto V, Epic a attiré 7 millions d’utilisateurs en un seul jour. Et ça paye. En 2021, les joueurs ont dépensé 840 millions de dollars sur la boutique, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport à 2020. Parmi les titres les plus populaires, on retrouve Final Fantasy VII Remake Intergrade, Hitman 3, Far Cry 6, Genshin Impact, Darkest Dungeon, Kena: Bridge of Spirits, Chivalry 2 et GTA V.

Enfin, la démo gratuite The Matrix Awakens : An Unreal Engine 5 Experience a été téléchargée plus de six millions de fois sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.