Epave du Titanic : les opérations pour retrouver le sous-marin disparu sont étendues

La célèbre épave se trouve à 3800 mètres de profondeur dans l’océan Atlantique, à quelque 600 kilomètres des côtes canadiennes. Occasionnellement, des touristes et des experts peuvent partir à sa découverte à bord d’un sous-marin. Le paquebot était entré en collision avec un iceberg en 1912 lors de son voyage inaugural entre la ville britannique de Southampton et la ville américaine de New York. Sur les 2200 passagers et membres de l’équipage, plus de 1500 sont décédés lors du naufrage.