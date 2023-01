Épatant en stage et promu chez les pros, Jarne van de Paar monte déjà sur le podium du Trofeo Palma

Le jeune Britannique Ethan Vernon (Soudal-Quick Step), 22 ans, a remporté dimanche le dernier volet du Challenge de Majorque qui a été disputé dans le cadre du Trofeo Palma. Il a devancé au sprint l’Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) et le Belge Jarne Van de Paar (Lotto Dstny) après 141,6 kilomètres de course.



La jeunesse belge continue de briller en ce début de saison cycliste. On attendait Arnaud De Lie, on pouvait espérer voir Kobe Goossens, par contre Jarne Van de Paar est une surprise totale. Il faut dire que la trajectoire du champion de Belgique espoirs a connu un sacré coup d’accélérateur en ce mois janvier.