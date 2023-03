Épatant de bout en bout, Jasper Philipsen s’impose en costaud à Bruges – La Panne

Superbe victoire de Jasper Philipsen ! Au terme d’une édition de Bruges-La Panne très mouvementée, le sprinteur a pris le meilleur sur ses rivaux dans un groupe restreint. Olav Kooij et Yves Lampaert complètent le podium.

Souvent peu spectaculaire, Bruges-La Panne a offert une édition qui valait le détour cette année. Avec de la pluie une bonne partie de la course et des routes mouillées sur les 211 kilomètres, les éléments naturels étaient parfaits pour cela.

Assez vite, une échappée de sept coureurs dont quatre Belges a pris les devants alors que, dans le peloton, on a profité des conditions pour créer des écarts. Le travail a payé et le gros des coureurs s’est retrouvé divisé en deux. Plusieurs gros bras dont Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) et Arnaud Démare (Groupama-FDJ) étaient alors piégés tandis que Sam Bennett (BORA-Hangsrohe) a abandonné.

Alors que le peloton s’est reformé à une soixantaine de kilomètres de l’arrivée, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ne l’entendait pas de cette oreille et tentait de créer de nouvelles différences. Comme la fois précédente, cela a fonctionné et un groupe de 18 coureurs s’est formé. Soudal Quick-Step s’est alors chargé de faire le gros du travail puisqu’elle était en supériorité numérique avec quatre éléments dont Jakobsen. Pascal Ackermann (UAE Emirates), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Olav Kooij (Jumbo-Visma), Groenewegen et Démare sont les autres coureurs parmi les plus rapides sur papier.

Derrière, Mark Cavendish (Astana), Fernando Gaviria (Movistar) et Gerben Thijssen (Intermarché – Circus – Wanty) étaient les principaux absents.

À une quinzaine de kilomètres du but, une échappée intéressante de quatre coureurs a pris les devants avec Philipsen et Kooij comme sprinteurs mais également Yves Lampaert, coéquipier de Jakobsen, et Fredeirk Frison (Lotto Dstny). Profitant du manque d’organisation derrière, les quatre fuyards sont rapidement arrivés à prendre une vingtaine de secondes d’avance.

Dans le deuxième groupe, les difficultés de Démare et Groenewegen ont poussé Soudal Quick-Step à travailler, ne laissant donc pas le premier groupe le loisir de ralentir le tempo, au risque de voir ce groupe revenir.

Dans le dernier kilomètre, Lampaert n’a rien tenté, contrairement à Frison dont l’attaque n’était pas du tout assez tranchante. Au final, Philipsen a pris le meilleur sur ses compagnons d’échappée au sprint en s’imposant devant Kooij et Lampaert. Jakobsen a ensuite pris le meilleur sur le deuxième groupe pour terminer à la cinquième place.