Epatant à Bessèges, De Lie s’attaque à Almeria : "Arnaud a franchi un palier"

Qu’attendre des prochaines courses ? Difficile de mettre des limites au coureur ardennais tant sa progression est rapide.

"Ce qui nous fait plaisir, c’est de voir qu’il confirme tout de suite, à Valence il y a quinze jours et ensuite à Bessèges. Sa deuxième saison chez les pros est bien lancée. Pour les perspectives d’avenir, on verra. Ce qui est sûr c’est qu’il progresse extrêmement vite", explique Monfort.

"On ne sait pas comment ça va se passer dans les prochaines semaines et prochains mois. Est-ce que ça va se calmer un peu ? Est-ce qu’il va continuer à progresser aussi vite ? Est-ce qu’il va nous épater encore ? C’est sûr que 12 victoires alors qu’il n’a pas encore 21 ans, c’est relativement exceptionnel. On profite déjà du moment et après on verra pour la suite", tempère l’ancien coureur.

Preuve que les performances de Bessèges ne changent rien dans les plans de l’équipe Lotto Dstny, le programme de De Lie ne changera pas. "On a établi un calendrier de manière réfléchie et on va le respecter", confirme Monfort.

Après Alméria – où il devrait se frotter à Gaviria et Bouhanni, notamment – De Lie s’attaquera à Kuurne-Bruxelles-Kuurne (26/02), son premier grand objectif de la saison. Le Samyn, Paris-Nice et Milan-Sanremo le conduiront ensuite vers Gand-Wevelgem (26/03), la course qu’il a entouré en rouge dans son calendrier 2023.