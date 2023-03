Epargne : quand l’Etat propose un meilleur taux d’intérêt que les banques classiques

En résumé, ce compte e-DEPO de la CDC, c’est une formule entre le compte d’épargne classique et le compte à terme. " C’est plus souple que le compte à terme puisqu’il ne faut pas surveiller l’échéance du terme et placer l’argent ailleurs quand la durée est terminée. Mais c’est un peu plus contraignant qu’un compte d’épargne avec une prime de fidélité. C’est un peu la même chose sur le principe puisqu’il faut aussi attendre un an pour mériter la prime de fidélité, mais une fois que la période de douze mois est terminée, l’épargnant qui a placé ses économies sur un compte CDC doit encore attendre le 1er janvier suivant pour toucher ses intérêts et ils ne sont pas capitalisés automatiquement. "

" Ce sont des contraintes inutiles, c’est un peu dommage mais bon, c’est malheureusement le prix à payer aujourd’hui pour avoir un taux plus élevé que ce que veulent bien offrir les banques. Selon moi, l’Etat devrait montrer l’exemple dans ce qu’il propose aux épargnants et ce produit en particulier mériterait d’être simplifié. Maintenant, c’est assez récent, peut-être qu’il y aura des améliorations mais en tout cas Test-achats lance un appel pour une simplification au Ministère des Finances. "

La Caisse des dépôts et consignations peut certainement améliorer son fonctionnement mais on admettra qu’elle s’est mise à la page en lançant cet e-DEPO, une application qui permet une gestion 100% digitale des dossiers de consignations. L’accès permanent est sécurisé par le biais d’une clé numérique, notamment par l’usage de la carte d’identité électronique. De plus, tout citoyen ou institution publique/privée est assuré de toujours retrouver les fonds le concernant puisque le mode d’identification des utilisateurs est basé sur le numéro de registre national pour les particuliers ou le numéro d’entreprise pour les institutions.