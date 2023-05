Épargne : pourquoi le taux d’intérêt des comptes d’épargne n’est pas plus élevé ?

Ce n’est pas un secret : en Belgique, le bon vieux compte d’épargne rapporte très peu. Si on tient compte de l’inflation, il nous ferait même plutôt perdre de l’argent. Pourtant, avec la hausse générale des taux d’intérêt (des banques centrales), les taux sur l’épargne devaient théoriquement suivre. Pourquoi cela n’est-il pas le cas ?

La moyenne à 1%

On dit parfois que l’argent ne dort jamais, mais au niveau de nos comptes d’épargne, en ce moment c’est le calme plat. Un coup d’œil sur un comparateur montre que les taux d’intérêt restent désespérément bas. "La moyenne sur les comptes épargne des grandes banques et des banques majeures tournent, clairement, autour des 1%", explique Patrick Tondreau, Fondateur de Mes-finances.be. Et il ajoute : "On n’est pas dans des niveaux très sexy par rapport aux taux sur les crédits qui eux, ont fortement augmenté".