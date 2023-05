Epargne : les socialistes flamands veulent obliger les banques à augmenter leurs taux d’épargne

Grâce à cette différence, les banques réalisent d’énormes bénéfices. Mais pour Vooruit, une lettre ne suffit pas. "Le ministre Van Peteghem peut écrire autant de lettres qu’il veut, nous savons tous que cela n’impressionne pas les banques. Le ministre lui-même devrait intervenir et obliger les banques à réduire leurs taux d’intérêt. Il est inacceptable que les banques fassent des profits sur le dos de leurs clients et qu’en plus, elles réduisent encore leurs services", conclut Melissa Depraetere.