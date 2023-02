Épargne : les bons d'État sont de retour, à des taux les plus importants de ces 10 dernières années

Est-ce encore rentable d'épargner ? La réponse est oui. Et ce, grâce à de nouveaux bons d’État. Le taux d'intérêt sur 10 ans est de 3%. Ce n'était plus arrivé depuis plus de 10 ans.

Pour rappel, un bon d’État est de l'argent qu'un particulier prête au trésor public en échange d'un taux d'intérêt. Le trésor propose des taux à 3 ans et à 10 ans. Le premier s'élève à 2,6% par an et le second à 3% par an.

Néanmoins, il est à souligner qu'un précompte mobilier de 30% s'applique sur ces taux d'intérêt. Ce qui veut dire que les bons à 3 ans rapporteront en net 1,82% et les bons à 10 ans, 2,2%. Concrètement pour 1.000 euros de bons d’État, vous recevrez donc chaque année 18,2 euros pendant trois ans ou 22 euros pendant 10 ans, tout en récupérant les 1.000 euros à la fin.

La souscription est lancée aujourd'hui et durera jusqu'au 3 mars. L’État belge espère ainsi récupérer 250 millions d'euros.