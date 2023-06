Epargne : le politique tordra-t-il le bras aux banques ?

Coté politique, on prend acte mais on n’entend pas en rester là. A un an des élections, pas question de laisser les épargnants en rase campagne. D’autant que les banques belges affichent une santé insolente, avec un taux de rentabilité de 4% plus élevé que la moyenne européenne. Et elles ne manquent pas de réserves. Selon les statistiques de la BNB, elles disposent de 4000 milliards d’euros auprès de la BCE. Un montant sur lequel elles perçoivent aujourd’hui 3,25% d’intérêts. Et puis les dépôts des Belges demeurent très élevés. Début 2023 : plus de 300 milliards d’euros étaient logés sur les comptes d’épargne réglementés et 330 milliards d’euros sur les comptes à vue.