Epargne : faut-il être jaloux du Livret A français ?

"Pourquoi ne pas regarder ce qui se passe dans les petites banques, qui peuvent offrir des taux plus élevés ?" s’interroge Mikael Petitjean. Il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence et à lorgner du côté des plus petites structures. "Attention cependant à la garantie de dépôt", met en garde le spécialiste. Des petites banques ont fait faillite. Il faut faire valoir la concurrence, tout en respectant les limites.

Aujourd’hui, en Belgique, le taux minimum est de 0,11%. Certaines voix s’élèvent pour que les banques remontent ce taux légal. Mi-mai, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem a envoyé une mise en demeure à la fédération bancaire Febelfin. Une intervention des pouvoirs publics que le secteur bancaire ne voit pas d’un bon œil.

" L’Etat pourrait le revoir, c’est une décision que l’Etat peut prendre. En France, le mécanisme est plus automatique, lié à l’inflation et à l’évolution des taux d’inflation."

Il y a moyen d’aller chercher une épargne sûre sur des produits comme l’assurance-vie.

"Il faut aussi garder en tête que maintenir des taux bas sur les comptes épargne, ça oriente l’épargne vers des produits d’assurance-vie, des produits qui financent l’économie, la dette publique, c’est bon aussi pour le développement de notre économie. Il y a moyen d’aller chercher une épargne sûre sur des produits comme l’assurance-vie."

" Si votre épargne vous le permet ", insiste Mikael Petitjean, " le mieux est d’investir dans des actions."

"Si vous disposez d’une épargne plus importante, il faut la dynamiser et diversifier ! Investir dans des actions exige une plus grande prise de risque, mais cela reste le meilleur des placements. Même l’immobilier est en deçà."