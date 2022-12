Eosine remporte le premier prix du Concours Circuit 2022

Ce vendredi 9 décembre, le Botanique à Bruxelles affichait complet pour la finale du Concours Circuit organisé par l’asbl Court-Circuit. Ce tremplin dénicheur de talents, devenu annuel en 2022, est un des grands rendez-vous de la scène musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles ouvert à tous les genres. Pour cette finale, 120 professionnels du secteur de la musique étaient présents.



Alors que 420 artistes ou groupes s’étaient portés candidats lors de l’ouverture des inscriptions en avril dernier (une augmentation de près de 30% par rapport à l’édition précédente en 2020), ils n’étaient plus que 4 en lice ce samedi soir : Alex Lesage, Bart Kobain, Eosine, Jazmyn. Quatre projets qui ont franchi toutes les étapes du concours pour accéder à la finale (écoutes à l’aveugle, soirées de sélection et demi-finale).



Le jury, composé de 60 professionnels du secteur de la musique (labels, programmateurs, agences de booking, médias, studios, etc.) a décerné le premier prix du concours à Eosine. Inspirée au départ par les atmosphères chaudes et réconfortantes de groupes comme Beach House et Slowdive, cette formation originaire de Liège menée par Elena Lacroix distille une dream pop aérienne teintée de solides accents de shoegaze.



Ce premier prix comprend notamment un soutien de 2.500€ offert par Playright et deux journées d’enregistrement au Jet Studio.