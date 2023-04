Eosine passés au microscope dans leur Jam Session au Reflektor !

D’où vient ce nom "Eosine" ?

L’éosine est en fait un colorant histologique, une substance qui permet de colorer des cellules dans le but de les observer plus facilement au microscope. Cela crée de jolis motifs, un peu comme des peintures abstraites et cela crée un lien entre la science et la musique ou l’art en général.

Comment le groupe a-t-il été créé ?

C’est Elena, qui est à la source de ce groupe. Pendant des années elle a composé des morceaux seule dans sa chambre, puis à un moment donné, ça ne lui a plus suffi et elle a voulu trouver des musiciens pour l’accompagner et faire des concerts. Par amitié ou via des annonces, les quatre membres se sont trouvés et jouent ensemble depuis maintenant un an. Ils ont vraiment l’impression que cette formation actuelle est la bonne, ils s’y sentent vraiment bien !