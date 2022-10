Pour les parcs les plus anciens, le montant du soutien est fixe. Celui des installations les plus récentes est par contre variable et dépend, entre autres, des prix de l’électricité. Un prix qui était exceptionnellement élevé ces douze derniers mois, et le régulateur suppose que ce sera également le cas en 2023. Le soutien aux parcs les plus jeunes sera dès lors nul, a décidé la Creg.