Eolien offshore : l’expertise belge s’exporte au Danemark

Le ministre fédéral de l’Économie Pierre-Yves Dermagne a rendu visite jeudi à l’entreprise danoise spécialisée dans l’acier Bladt. Celle-ci est en train de construire une plateforme pour le premier parc éolien offshore international de l’entreprise d’énergie verte Parkwind, fruit d’une collaboration ente Colruyt Group et le gestionnaire du réseau Elia.

Ce parc, dénommé Arcadis Ost, sera implanté au large de la Côte allemande en mer Baltique et aura une capacité de 27 éoliennes pour 247 mégawatts. Il s’agit d’un projet Parkwind en collaboration avec 50Hertz, l’opérateur du réseau à haute tension du nord-est de l’Allemagne et une filiale d’Elia. Ce projet est estimé à 800 millions d’euros, dont la majeure partie sera couverte par Parkwind.

A Aalborg, dans le nord du Danemarkk, l’entreprise Bladt met la dernière main à la plateforme d’Aradis Ost, qui va collecter l’électricité produite par les éoliennes, la convertir en haute tension et l’injecter dans le réseau de 50 Hertz via près de 100 kilomètres de câbles sous-marins. Parkwind souhaite placer la plateforme en mer avant l’été, afin qu’Arcadis Ost puisse fournir de l’électricité à partir du premier trimestre de l’année prochaine.

Avec sa visite de la plateforme en construction, le ministre Dermagne a voulu promouvoir le savoir-faire belge dans l’éolien offshore. "En tant que ministre de l’Économie, il est important de souligner la performance des entreprises belges", a-t-il déclaré. "Le savoir-faire belge existe et s’exporte désormais à l’étranger." Il a évoqué "un secteur important" pour l’économie belge, qui crée plus de 15.000 emplois.

Comme le ministre, Parkwind et Elia ont également salué le rôle de pionnier de la Belgique dans l’éolien offshore. Pour Parkwind, il s’agit du premier projet à l’étranger. "Cela nous place plus loin sur la carte après quatre projets réussis en mer du Nord belge", a déclaré le CEO François Van Leeuw. Parkwind travaille également sur des projets en Irlande et en Norvège. En Belgique, l’entreprise travaille aussi au développement du futur parc Princesse Elisabeth en mer du Nord.