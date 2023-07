Eolien en mer : le surcoût de l’île "Princesse Elisabeth"

Parmi les éoliennes de la mer du Nord, prendra place dès 2030 une île énergétique artificielle, chargée de "centraliser" l’électricité produite et l'envoyer ensuite vers le pays. Cela constituera doit être l’une des pièces majeures de l’avenir électrique de la Belgique. Toutefois, une note présentée au dernier conseil des ministres laisse soudain apparaître un surcoût : un milliard d’euros de plus que prévu !

Une information du journal "Le Soir", qui pourrait avoir des conséquences sur nos futures factures.

Une île face à La Panne

Ce projet constitue une première mondiale, un projet d’ampleur ultramoderne vanté tant par la ministre de l’énergie Tinne Van der Straeten, que celui la mer du Nord Vincent Van Quickenborne ou le Premier ministre.

Cette infrastructure doit permettre de produire 3,5 GW d’ici 2030, avec l’aide du plan de relance européen. C’est la pièce maîtresse de la transition énergétique belge.

Les superlatifs ne manquent pas pour ce projet zone "Princesse Elisabeth" au large de La Panne. Ce chantier sera lancé entre 2024 et 2026. Sauf que selon la dernière étude d’Elia, gestionnaire du réseau et du chantier, arrivée le 20 juillet sur la table du dernier conseil des ministres, la note s’annonce plus salée d’un milliard d’euros par rapport à une première estimation, pour se fixer à 3,566 milliards !

En cause : l’inflation, l’augmentation du prix des matières premières ou les coûts de financement, vu la hausse des taux d’intérêt.

Contactée, Elia refuse de confirmer, évoquant un montant prématuré alors que les appels d’offres sont en cours. Du côté de la ministre de l’Energie, on maintient le cap : on a besoin de renouvelable pour faire baisser les factures et l’île reste le mode le plus efficace et le moins cher. Et sur un impact simulé de 35 à 65 euros par an de plus par ménage, la ministre renvoie au futur dialogue entre Elia et la Creg, le régulateur, pour voir ce qui pourrait être répercuté sur la facture des ménages. À ce stade, rien n’est encore figé, décidé. Il reste également à voir ce que fera le gouvernement à la rentrée, de cette ardoise supplémentaire imprévue et malvenue pour entamer une campagne électorale.