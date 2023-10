Enzo Scifo ou Marcelo Bielsa, quel est le geste le plus fair-play ? Il y a bagarre dans La Tribune

Comme chaque semaine, deux intervenants se sont affrontés verbalement sur le plateau de La Tribune. La bagarre du lundi soir donc. Cette semaine, il s'agissait de notre consultant Stephan Streker et de notre collègue Manuel Jous. Le thème de ce lundi soir était : quel est le geste le plus fair-play de l'histoire du football?

Le premier a voulu mettre en valeur "la classe ultime" et le "fair-play" d'Enzo Scifo. Stephan Streker est revenu sur le derby Anderlecht - RWDM d'août 1997, marqué par un imbroglio autour d'un 4e changement effectué par les Molenbeekois. En droit de récupérer deux points sur tapis vert, les Mauves avaient finalement suivi la recommandation de Scifo. "Ces points-là, je n'en veux pas", avait notamment déclaré le Diable rouge, porté en exemple par ses dirigeants.

Pour Manuel Jous, le geste fair-play le plus marquant de l'histoire nous vient de l'Angleterre et de Championship plus précisément. Lors de l'avant-dernière journée du championnat de D2 anglaise, Leeds et Aston Villa s'affrontent lors d'un match décisif pour la montée en Premier League. Lors de cette rencontre, Leeds marque un but alors qu'un adversaire est au sol. Le coach de l'époque Marcelo Bielsa désapprouve ce qu'il s'est passé et ordonne à ses joueurs de laisser marquer Aston Villa, ce que les joueurs de Leeds feront dans la foulée. Au final, Leeds loupera la promotion en Premier League cette année-là.