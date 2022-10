« Enzo le croco » un film de Will Speck et Josh Gordon avec Javier Bardem, Constance Wu et Shawn Mendes dans la peau d’Enzo !

Connus pour leurs comédies (Les Rois du patin, Une famille très moderne, Joyeux Bordel !) les réalisateurs Will Speck et Josh Gordon adaptent ici le livre illustré Lyle, Lyle crocodile de l’auteur américain Bernard Waber, paru en 1965, et devenu un classique de la littérature enfantine.

Un animal qui n’a rien d’une peluche, une famille ordinaire et authentique, la vie comme elle va, avec ces petites et ces grandes épreuves qu’à tout âge elle nous fait traverser, de l’aventure, des chansons entraînantes qui viennent ponctuer l’ensemble… tels sont les ingrédients de ce film à destination des enfants à partir de 6 ans.

Et la sauce prend tout de suite ! Avec pour commencer le mélange de prises de vues réelles et d’images de synthèse étonnantes de naturel, qui ne se fait jamais sentir. Et puis les personnages ont tous quelque chose d’attachant, à commencer par Enzo, bien sûr, qui a lui seul vaut le déplacement. Difficile en effet de ne pas craquer pour ce crocodile si expressif, amateur de bains moussants et d’agapes nocturnes, d’une infinie gentillesse, et à la fantaisie communicative. Enfin on saluera le jeu des acteurs avec un coup de chapeau à Javier Bardem, que l’on n’attendait pas forcément dans un film familial et qui se révèle tout à fait convaincant dans le rôle de Hector P. Valenti, ce magicien excentrique et peu scrupuleux.

De bons ingrédients et une bonne sauce pour une histoire qui au passage délivre quelques beaux messages : voir au-delà des apparences, dépasser ses peurs et ses blocages, cultiver ses talents, être persévérant, être confiant en soi et en les autres… tel est le menu de Enzo Le Croco que l’on vous propose de déguster sans tarder avec vos enfants.