Enzo le croco, l’histoire d’un crocodile chanteur "à croquer", à découvrir en famille

Enzo est un crocodile qui ne parle pas mais qui a un véritable talent pour le chant. Il chante divinement bien. Et si la vie d’Enzo n’a rien d’un long marais tranquille, celle de Josh non plus. Cet adolescent vient tout juste d’arriver à New York avec sa famille et il a du mal à s’intégrer. Il est assez solitaire. Enzo et lui étaient donc faits pour se rencontrer. D’ailleurs, ils ne vont plus se quitter, même si cela n’est pas simple d’avoir comme meilleur ami un crocodile qui chante !

"Enzo le croco", adapté d’un classique de la littérature américaine pour la jeunesse de Bernard Waber, est une pure comédie familiale, réalisée par des spécialistes du genre, Will Speck et Josh Gordon qui avaient déjà réalisé "Les rois du patin" avec Will Ferrell. C’est dire s’ils ont le sens du rythme et le sens du gag. Nous retrouvons tout cela dans ce nouveau film avec cette touche de surréalisme, ce décalage, ce côté absurde aussi efficace que drôle, à savoir un crocodile qui chante. Ça devrait amuser vos petits. Quant à vous, les plus grands, ce film devrait vous rappeler les belles heures passées devant la télé à regarder le dessin animé "Wally Gator" !

Notez encore qu’après le film, le plus compliqué sera d’expliquer à vos enfants qu’ils ne peuvent pas avoir de crocodile à la maison. Un animal de compagnie, ce n’est pas un jouet. Et encore moins un crocodile !