Enzo Ferrari aurait eu 125 ans : le constructeur automobile de A à Z

A comme Auto Avio Construzioni. C'est l'entreprise de construction automobile qu'il crée juste avant la seconde guerre mondiale parce qu'il ne peut pas contractuellement utiliser le nom Ferrari pendant 4 ans en quittant Alfa-Roméo (qu'il faisait courir sous le nom de Scuderia Ferrari).

B comme Francesco Barraca, un pilote de chasse célèbre et décédé lors d'un combat aérien. Il rencontre ses parents à l'issue d'une course. Subjugués par le talent d'Enzo Ferrari, ces derniers lui offrent comme porte-bonheur l'emblème de l'escadrie de leur fils: un cheval cabré qu'il arborait sur son avion de chasse et qui deviendra le cavalino, signe distinctif de Ferrari.

C comme Coppa Florio, la première course automobile qu'il va voir en 1908 avec son papa sur un circuit d'une cinquantaine de kilomètres au nord de Bologne. Enzo y découvre la passion et l'émerveillement propre à l'enfance devant Nazzaro qui l'emporta ce jour-là, à 120 km/h de moyenne.

D comme Dino, son seul fils légitime. Piero le second fils est né, lui, d'une union cachée avec Lina Lardi. Dino, le diminutif de d'Alfredo (Alfredino, Dino). Il décédera à 24 ans d'une maladie génétique (myopathie). Ingénieur, il concevra peu avant sa mort un moteur V6 qui permettra à Ferrari de remporter le championnat du monde de Formule 1961. Une berlinette équipée de ce V6 portera son nom en 1965.

E comme Enzo. C'est le diminutif en italien de "Vincenzo" qui signifie "Maître de maison". Ce qui lui va plutôt bien!

F comme Ferrari. C'est le nom de son père. Alfredo Ferrari. Il exploitera d'abord une société de fabrication métallique à Modène avant d'ouvrir, par passion, un des premiers ateliers d'entretien automobile.

G comme Gazetta dello Sport. Le célèbre journal sportif italien pour lequel Enzo Ferrari - apprenti journaliste - écrira un article en 1914 à l'âge de 16 ans sur une rencontre de football opposant Milan à Modène.

H comme la halte qu'il fera chaque jour au cimetière de Modène pour se recueillir devant la tombe de son fils Dino. C'est la raison pour laquelle il évitera dès lors les déplacements sur les courses et ne quittera plus son domicile plus de 24h.

I comme Instructeur. Enzo Ferrari a aussi été instructeur à l’école de tourneurs des sapeurs-pompiers de Modène.

J comme Jaune, la couleur de la ville de Modène où est né Enzo Ferrari et où la Scuderia Ferrari a été créée. C'est donc la couleur d'origine de la marque Ferrari. Le rouge porte une autre signification (*voir lettre R).

K comme KO. Enzo Ferrari se retrouvera KO à plusieurs reprises. La mort de son fils Dino, de son épouse Laura, les difficultés financières... mais il se relèvera à chaque fois et pérennisera son entreprise. Le 21 juin 1969, Fiat rachète 41% des parts de Ferrari.

L comme Laura Garello Ferrari, son épouse, sa alter ego dans la direction de l'entreprise souvent qualifiée de "théâtrale". Elle l'appelait "mon Enzinio". Elle décédera à presque 80 ans en 1978, 10 ans avant son mari.

M comme Mule. Enzo Ferrari sera affecté au ferrage des mules durant la première guerre mondiale. Une affectation due à son expérience en construction métallique.

N comme Naissance. Sa naissance fut déclarée deux jours plus tard en raison de fortes chutes de neige à Modène le 18 février 1898. Enzo Ferrari demandera également qu'on déclare son décès (le 14 Août 1988) deux jours plus tard, histoire de boucler la boucle!

O comme la via Ormea, là où se situe l'industrie où rentre Enzo après la première guerre mondiale. Elle transforme des camions militaire Lancia en voiture de tourisme qu'il essaye. C'est là qu'Enzo Ferrari apprend à conduire vite et bien, avant d'embrasser une courte carrière de pilote.

P comme Parma-Poggio di Berceto, la première course à laquelle Enzo Ferrari "pilote" participe et termine quatrième. En 1920, il intégrera l'équipe Alfa-Romeo.

Q comme Question qu'on lui a souvent posée: "comment devient-on l’homme qui, à lui seul, incarne la passion automobile dans le monde ?" Il répondit qu'enfant il voulait d'abord être chanteur d’opéra (mais il n'avait ni voix ni oreille), ensuite chroniqueur sportif (ça le hantait) et enfin coureur automobile (ce qu'il accomplit).

R comme Rouge. Ce n'est pas la couleur originelle de Ferrari. C'est celle de l'Italie lors des courses automobiles des années 20, période où les écuries portaient les couleurs nationales (vert pour l'Angleterre, bleu pour la France, jaune pour la Belgique, gris pour l'Allemagne).

S comme Scuderia Ferrari. L'écurie Ferrari qu'Enzo crée en 1929 pour faire rouler les Alfa-Romeo en compétition. De riches pilotes la finance pour l'achat de voitures et de motos.

T comme Transfert de son usine Auto Avio Construzioni de Modène à Maranello (petit village environnant spécialisé dans les cerises) en raison de la seconde guerre mondiale. Enzo s'adapte et y fabrique des machines-outils et des petits moteurs d'avion.

U comme Ultime œuvre de son vivant, la Ferrari F40 qui sortira en 1987. Une voiture de sport ultime homologuée pour la route. Un chef d'œuvre essayé dans le dernier numéro du magazine Auto Mobile de la RTBF.