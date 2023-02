Enyacore : mix entre ésotérisme, Moyen Age et vie de château

La tendance 'Enyacore' s'inscrit dans la continuité d'une autre esthétique, 'Whimsigoth', qui convie hommes et femmes à embrasser la garde-robe de (gentilles) sorcières. Mais Sabrina et Buffy troquent cette fois leurs tenues et chambres d'adolescentes pour un dressing et une décoration plus matures, plus sages et sans aucun doute plus élaborés. Le tout teinté d'ésotérisme (grimoires, étoiles et autres symboles), une pratique qui gagne du terrain dans le monde, notamment auprès des plus jeunes générations.

Mais concrètement, comment se traduit l'esthétique 'Enyacore' ? Que l'on se rassure, il ne s'agit pas d'enfiler son armure pour affronter un monde en plein bouleversement. Quoique. La tendance se traduit essentiellement par une profusion de velours, en décoration comme dans la mode, des motifs dignes des plus belles tapisseries de l'époque médiévale ou encore par l'omniprésence de la cotte de mailles.

Pour la maison, on aime les chandeliers, le mobilier ancien, les grandes étoffes en guise de rideaux et les bibelots ésotériques.

Dans la mode, il faudra composer avec des slip dress agrémentées de dentelle, des ras de cou en velours, des robes imposantes et même… des gants longs. Une tendance sur fond de 'newstalgia', cette nostalgie 2.0 qui entend recourir au passé pour proposer quelque chose de moderne, totalement nouveau, et assurément plus positif.