Envoyez-nous vos plus belles photos de vacances en Fédération Wallonie Bruxelles et gagnez un pass 365.be

Téléchargez votre plus belle photo d’un petit coin de paradis touristique de Wallonie ou de Bruxelles, et envoyez-la-nous via notre formulaire avec une légende de la photo pour rendre le lieu identifiable, votre nom, prénom, adresse complète et numéro de téléphone.

Merci d’envoyer votre photo en format JPEG et dans une résolution suffisante. (taille du fichier : min 2 Mo et max. 10Mo)

Chaque jour dans L'Agence Tourisme, nous effectuerons un tirage au sort et l'un d’entre vous remportera un passeport 365.be

"Le pass 365.be, une attraction pour chaque jour de l’année" https://www.365.be/fr/

Vous pouvez participez du 30 juin au 26 août inclus. Bonne chance !

Les gagnants recevront une lettre avec les consignes d’utilisation

► L'Agence Tourisme, c'est tout l'été, du lundi au vendredi de 8h30 à 9h sur La Première.