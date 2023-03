Envoyer des photos de soi nu via smartphone : pourquoi pas, mais soyez prudent !

L’erreur peut également venir de nous : mieux vaut vérifier plutôt deux fois qu’une le destinataire à qui on envoie la photo. Une fois que c’est parti, c’est parti. Pourquoi ne pas stocker ces fichiers dans un dossier spécial avec ces photos ?

La notion de consentement

Il est primordial de s’assurer qu’on est bien sur la même longueur d’onde. On n’est pas obligé de dire oui si on en n’a pas envie. Il y a cette notion de consentement. Il est par ailleurs est hors de question d’envoyer ce type de photo à quelqu’un qui n’a pas envie de les recevoir. On peut poser la question : est-ce que ça te plairait de recevoir cette photo ? Si la réponse est non, alors c’est non.

