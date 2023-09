"Envole-moi" de Jean-Jacques Goldman : l’exemple du goldmanisme sur la justice sociale, hymne anti-Front national

"J’ai pas choisi de naître ici / Entre l’ignorance et la violence et l’ennui / J’m’en sortirai, j’me le promets / Et s’il le faut, j’emploierai des moyens légaux". On ne décèle pas de rime à la fin, mais le sens de la phrase interpelle : le personnage inverse le ressenti moral de la légalité. N’importe qui aurait dit ceci : "pour atteindre mon objectif, je ferai n’importe quoi, et s’il le faut, j’irai jusqu’à utiliser des moyens illégaux". Or Jean-Jacques Goldman, à l’inverse, dit "s’il le faut, j’emploierai des moyens légaux". Comme si la légalité était, pour le personnage, une chose qui relevait de la transgression. Ce qui suppose donc que pour le personnage de la chanson, et l’environnement social dans lequel il vit, l’illégalité, c’est la normalité. Et si ce n’est pas un préjugé de l’auteur, c’est au moins un présupposé.

Cela nous donne une indication précieuse du décor que Goldman décrit : c’est un endroit où la délinquance est, sinon un moyen de survie, un pli pris par la jeunesse. C’est sans doute cette phrase, "Et s’il le faut, j’emploierai des moyens légaux", qui est le point de fuite du texte.

"Pas de question ni rébellion / Règles du jeu fixées mais les dés sont pipés / L’hiver est glace, l’été est feu / Ici, y’a jamais de saison pour être mieux / J’ai pas choisi de vivre ici / Entre la soumission, la peur ou l’abandon / J’m’en sortirai, je te le jure / À coups de livres, je franchirai tous ces murs". Envole-moi parle des inégalités et du déterminisme social en entonnant "les règles du jeu sont fixées, mais les dés sont pipés". La chanson parle de prendre son destin en main "J’m’en sortirai, je te le jure / À coups de livres, je franchirai tous ces murs". Ici aussi on décèle une inversion de sens, grâce à un mot changé pour un autre : "à coups de livres" à la place de "à coups de poings". La poésie simple de Goldman évoque une vérité : les livres et l’éducation permettent d’escalader les murs et de passer de l’autre côté… et donc de s’évader de sa condition.