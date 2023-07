EnVol, un projet innovant de promotion du vélo à Malonne

EnVol a vu le jour en 2022 dans le but de promouvoir la pratique du vélo, qui peut apporter des solutions de mobilité tout en contribuant à une amélioration de la qualité de vie et de l’environnement. "Nous avons lancé ce projet avec deux voisins, Mathieu et Laure, qui sont fans de vélo eux aussi." Sur fonds propres, ils créent à Malonne un atelier vélo, accessible à tous. "Rapidement, on a reçu un subside de la ville de Namur. Ça nous a donné un sacré coup de boost ! On a pu élargir nos activités et acheter davantage de matériel et surtout des vélos."

Depuis lors, EnVol s’adresse à un public assez large : vélotafeurs, seniors, cyclotouristes, enfants, publics fragilisés, etc. Et ce, principalement à trois niveaux. "On organise des initiatives de sensibilisation permettant de rencontrer le public et de les conseiller pour une mobilité active. Nous proposons également toutes sortes de vélos et de matériel à la location longue durée. Et enfin, nous mettons à disposition du plus grand nombre notre atelier mécanique. Soit, on aide les gens, soit on prend nous-mêmes en charge l’entretien et la réparation de vélos." Leur mission est vraiment d’accompagner, de manière globale, les gens dans leur "changement de vie" en matière de mobilité.