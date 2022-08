Envol d’artiste a attiré la foule avec de nombreuses œuvres à Clermont-sur-Berwinne

Près de 100 artistes de toute discipline étaient rassemblés ce dimanche dans le petit village de Clermont-sur-Berwinne, dans la commune de Thimister-Clermont. Les habitants de ce village classé parmi les plus beaux de Wallonie y accueillaient chez eux qui un peintre, qui un sculpteur, une bijoutière ou une conceptrice de fleurs en feutre pour cette manifestation dénommée Envol d’artistes.

Dans le village de Clermont, il n’était pas possible de faire dix mètres sans succomber au charme de certaines des œuvres présentées. L’occasion aussi d’aller à la rencontre des artistes, peut-être plus facilement qu’ailleurs : " On prend vraiment un bain de foule ici, et en général les gens qui viennent vers nous, c’est parce qu’ils sont intrigués, intéressés, donc il y a vraiment un échange très positif ", explique Jean Knubben. " C’est du bonheur, c’est la fête. C’est un peu comme s’ils venaient chez nous donc pour le public, c’est une autre façon de voir les choses et de voir les objets en situation, comme ça pourrait être chez eux ", confirme Nouche.