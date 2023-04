"Environnement toxique" de Kate Beaton : immersion suffocante d’une jeune femme dans une compagnie pétrolière

"Pour comprendre Cap Breton, il faut savoir qu’on y vit deux expériences contradictoires qui sont profondément ancrées en nous. On est très attachés à notre ile… mais on sait aussi qu’il faut souvent la quitter pour trouver du travail. Être pauvre, ce n’est pas seulement une situation économique. C’est aussi un état d’esprit." C’est par ces mots que l’autrice met en lumière la pauvreté de l’ile et le besoin impérieux pour la jeune génération de partir pour survivre. La jeune Kate quitte ses parents et ses sœurs avec ce rapport ambivalent et se retrouve dans une compagnie pétrolière.

Assignée à un poste de gestion du stock d’outillage, elle se retrouve confrontée à un univers inconnu. Grâce à un récit détaillé de ce nouveau monde, l’immersion est complète et presque suffocante…

Comment une jeune femme peut survivre dans cet environnement malsain ?

Les travailleurs et travailleuses vivent en vase clos une bonne partie de l’année et ne sont que peu en contact avec le reste du territoire. A l’époque où Kate se rend dans cette région, l’ère des téléphones portables et internet n’était pas encore à son apogée. Dès lors que les personnes débarquent dans la compagnie, le reste n’existe plus. C’est avec toutes ces inconnues que Kate va essayer de tisser des relations afin de ne pas sombrer dans une solitude mortifère.