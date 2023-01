Environnement : observer les lichens pour évaluer la qualité de l’air que nous respirons

Concrètement, les citoyens sont invités à procéder à des relevés de lichens sur les arbres des villes, à l’aide d’une clé d’identification disponible sur le site Internet du programme. "Plus il y a une diversité d’espèces [de lichens, ndlr], moins l’air est pollué", commente Hugo Counoy. "Et au-delà de cette première idée, l’intérêt d’identifier les espèces, de mettre un nom sur chaque lichen, c’est de pouvoir connaître leurs affinités écologiques. Les lichens vont avoir des préférences en matière d’environnement. Chaque espèce va être sensible à différents facteurs et polluants. Donc en connaissant quelles espèces vivent dans un endroit donné, on peut savoir quel polluant affecte cet environnement".

Concrètement, une première séance d’information générale aura lieu ce mardi 24 janvier en soirée, à Charleroi au Quai 10. Puis suivront, dans les principales villes, de brèves formations : à Mons (1/02), puis Namur (4/02), Louvain-La-Neuve (11/02), Liège (15/02), Arlon (18/2), et enfin Bruxelles (8 mars).