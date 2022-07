Environnement : le nombre de zones de basses émissions dans les villes a augmenté de 40% en trois ans en Europe

Pourtant, Clean Cities considère qu’une telle mesure serait bénéfique. "À Namur par exemple, les experts de l’Institut scientifique de service public (Issep) montraient en octobre 2020 que l’interdiction des véhicules les plus anciens dans la capitale Wallonne pourrait être bénéfique pour la qualité de l’air."

La pollution de l’air est à l’origine de plus de 300.000 décès prématurés par an au sein de l’Union européenne. Les villes, de par leur densité de population plus élevée, sont particulièrement concernées par cette problématique.