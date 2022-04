Environnement : le monde de l’art peut-il combattre le réchauffement climatique ?

Maintenant que la zone de conservation régionale de Chuyapi-Urusayhua a été créée, Galleries Commit se dédie à la création d’outils pour accompagner le monde de l’art dans sa mue verte. Le collectif travaille actuellement avec Artists Commit, son organisation sœur dirigée par des artistes, à la rédaction d’une deuxième série de rapports sur l’impact climatique des expositions.

Ces dernières années ont vu de plus en plus d’organisations artistiques se saisir de la question environnementale. Au Royaume-Uni, une boîte à outils a été lancée fin janvier pour accompagner les musées de la région dans leur transition écologique. Cette initiative offre la possibilité aux employées de musée de suivre une formation, en physique ou à distance, pour réfléchir à la manière dont ils pourraient revoir leur fonctionnement et impliquer leurs publics pour façonner un avenir plus durable face à l’urgence climatique.

Certains musées comme le Musée royal de l’Ontario (ROM) vont plus loin en repensant leur fonctionnement en coulisses. Il a engagé Soren Brothers en tant que conservateur en changement climatique, pour qu’il incorpore le dérèglement climatique dans le fonctionnement et la programmation du ROM. En Australie, le nouveau musée d’art de Bundanon a, lui, été construit pour répondre et s’adapter aux catastrophes naturelles que doit affronter le pays. La preuve que les mentalités changent doucement mais sûrement dans le milieu de l’art.